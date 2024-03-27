Москва, 27 марта, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала «бредятиной» заявления главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки о том, что участие спортсменов в Играх дружбы в России якобы будет носить политический характер.

Егор Алеев/ТАСС

Ранее Банька в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) заявил, что спортивным федерациям следует избегать участия в Играх дружбы, так как они находятся «вне системы», а вопрос участия той или иной страны в этом мероприятии якобы носит политический характер.

WADA не имеет права призывать отказываться от участия в Играх дружбы, сказала Тарасова «РИА Новости».

«Мы проводим Игры дружбы, что в этом такого политического? Мы тут кого-то будем призывать вступать в партии? Нет, тут будут проводиться соревнования по спортивным дисциплинам, все будут бегать, прыгать, выигрывать, проигрывать. Теперь всё, что проводится в России, — политический вопрос? Это такая бредятина», — заявила тренер.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) призвал национальные олимпийские комитеты отказаться от участия во «Всемирных играх дружбы» и заявил, что участие в соревнованиях якобы противоречит цели олимпийского движения — сохранению независимости и автономности спорта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что призыв МОК подрывает авторитет организации. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления международного комитета хамством. Обвинения МОК необоснованны, отметил в свою очередь глава оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин.

«Всемирные игры дружбы» пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 19 сентября 2024 года. Призовой фонд должен составить 4,6 млрд рублей. Соревнования проведут по 30 видам спорта. В программу войдут как олимпийские, так и неолимпийские виды соревнований. Москва примет основную часть мероприятий, в Екатеринбурге организуют соревнования по легкой атлетике, водным видам спорта и дзюдо. Ожидается, что участие в играх примут около десяти тысяч спортсменов.