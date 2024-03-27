Москва, 27 марта, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы порекомендовал пользоваться метро для поездок по столице. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале столичного Дептранса.

JerzyGorecki Автомобильная пробка

Рекомендация связана с загруженностью дорог в Москве. Согласно данным «Яндекс карты», днем 27 марта она оценивается в 7 баллов.

В том числе интенсивное движение сейчас в центральной части столицы, на внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе Русаковской эстакады до Ленинградского проспекта, а также на Ленинградском шоссе и Ленинградском проспекте.

«В вечерний разъезд возможны локальные затруднения на Садовом кольце, на Ленинградском шоссе и МКАД», — отметили в сообщении.