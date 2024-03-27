Благовещенск, 27 марта, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Авария на руднике «Пионер» в Амурской области могла произойти вследствие скопившейся на дне карьера воды. Об этом заявили в оперативных службах.

МЧС России

«По одной из версий, вода, которая скопилась на дне карьера, прорвалась в выработки рудника, которые находятся под карьером. Вместе с ней провалилась порода, отделявшая карьер от выработок рудника. Вода должна была своевременно откачиваться», — приводит слова представителя оперативных служб ТАСС.

По его словам, ситуация с «Пионером» напоминает аварию на руднике «Мир» в Якутии.

Представитель оперативных служб сравнил произошедшее на «Пионере» с аварией на алмазном руднике «Мир» в Якутии в 2017 году. Из-за прорыва воды тогда погибли восемь горняков.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день стало известно, что все три скважины, пробуренные в горные выработки рудника «Пионер» в Амурской области, показали наличие воды в большом объёме.

Также сообщалось, что четвёртая установка пробурила 16 метров из необходимых 245, а пятая подготовлена к работе.

Обвал породы на шахте «Пионер» произошёл вечером 18 марта. Заблокированными на глубине 120 метров оказались 13 горняков.

Обрушилось более 190 тыс. кубометров горной породы. Это в два раза больше первоначальной оценки при аварии. По уточнённым данным, объём прорыва породы и льда составил свыше 194 тыс. куб. м.

В свою очередь Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при проведении работ (статья 216 УК РФ). Управляющему директору рудника предъявили обвинение в нарушении требований безопасности при ведении работ.