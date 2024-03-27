Бразилиа, 27 марта, 2024, 14:18 — ИА Регнум. Нападающий Эндрик забил два гола за сборную Бразилии за первые 49 минут на поле. Этот результат оказался лучше, чем у легендарных форвардов команды Пеле и Роналдо. Об этом сообщило издание OK Diario.

Juan Carlos Rojas/Global Look Press Эндрик Фелипе

17-летний Эндрик принёс сборной Бразилии победу в товарищеском матче с командой Англии (1:0), который прошёл 23 марта. Он провёл на поле 19 минут и в возрасте возрасте 17 лет 246 дней стал самым юным автором гола в составе Бразилии в XXI веке.

В товарищеском матче со сборной Испании (3:3), который состоялся 26 марта, Эндрик вышел на замену после первого тайма и забил гол уже спустя четыре минуты.

Футболист дебютировал в национальной команде в ноябре 2023 года, выйдя на замену в концовках встреч с Колумбией и Аргентиной в отборе на ЧМ-2026.

Таким образом, ему понадобилось 49 минут, чтобы забить первые два гола за сборную Бразилии. У Пеле этот результат составил 64 минуты, у Роналдо — 529 минут.

Как сообщало ИА Регнум, сборная Бразилии по футболу впервые за 20 лет не смогла пройти отбор на Олимпийские игры. 12 февраля бразильцы проиграли сборной Аргентины в матче финального раунда южноамериканского отборочного турнира на Игры-2024 в Париже. Встреча завершилась со счётом 0:1.