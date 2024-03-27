«Академия «Мосинжпроект» реализует образовательную программу для колледжа
Москва, 27 марта, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Специалисты «Мосинжпроекта» разработали образовательную программу «Лучшие практики строительной отрасли» для учащихся профессиональных учебных заведений. Об этом сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.
«Мосинжпроект» — один из крупнейших инжиниринговых холдингов России и участник ключевых градостроительных программ столицы, включен в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ, входит в топ-100 крупнейших компаний и работодателей России. Компания выступила эксклюзивным партнером форума «Молодой специалист — строитель будущего», проходившего в ЦВЗ «Манеж» 13 и 14 марта.
«Мосинжпроект» представил на форуме как свои реализованные строительные проекты, так и карьерные возможности для молодых специалистов. Мы заинтересованы в стабильном притоке энергичных и квалифицированных кадров, поэтому не только приглашаем молодежь в наши ряды, но и помогаем в ее подготовке. Для этих целей корпоративный университет холдинга «Академия «Мосинжпроект» разработал практико-ориентированную программу для учащихся организаций среднего профессионального образования. Эта программа позволяет познакомить молодежь с передовым опытом и новыми технологиями, используемыми в строительном производстве, а также подготовить её к работе на площадке и в целом повысить интерес к профессии строителя», — отметил Юрий Кравцов.
По его словам, на сегодняшний день осуществляется реализация программы «Лучшие практики строительной отрасли» на базе столичного колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга «26 КАДР».
«Мы будем рады видеть учащихся колледжа на стройплощадках холдинга в рамках летней производственной практики, а лучших из них ждём на работу по окончанию обучения», — подчеркнул Юрий Кравцов.
Как пояснил заместитель гендиректора по кадровой политике АО «Мосинжпроект» Григорий Мазитов, программа включает шесть модулей: «Корпоративная культура и ценности», «Бережливое производство», «Культура безопасного поведения на строительной площадке», «Контроль качества», «Экология», «Развитие карьеры в строительстве».
«Помимо теоретических занятий с участием опытных профессионалов, слушателей ждут образовательные экскурсии на строящиеся объекты «Мосинжпроекта», мастер-классы, практические задания, где учащиеся смогут познакомиться с различными аспектами производственного процесса. Программа позволит им быстрее адаптироваться и начать применять полученные знания и навыки на стройплощадке», — уточнил Григорий Мазитов.
Он уверен, что «Лучшие практики строительной отрасли» не только помогут подготовить молодых специалистов к будущей работе на стройке, но и будут способствовать популяризации строительных профессий среди молодежи.
Форум «Молодой специалист — строитель будущего» проходил в столичном ЦВЗ «Манеж» 13–14 марта. «В Москве строительство ведется в больших объёмах, поэтому ключевая задача — повышение производительности труда. Причин для этого много, ведь отрасль является одной из самых сложных. Но каждый, кто выбирает строительную сферу, понимает, какой огромный вклад он вносит в улучшение городской инфраструктуры и экономики нашей страны», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. По словам заместителя мэра, чтобы и дальше развивать строительную отрасль, важно привлекать молодых специалистов.
«Мосинжпроект» — компания, основанная в 1958 году. Сегодня это один из крупнейших инжиниринговых холдингов России, который объединяет ведущие проектные и строительные организации, в нём трудится более 14 000 высококлассных специалистов. За годы работы специалисты холдинга приняли участие в создании свыше 6000 км автодорог, более 100 мостов и эстакад. С участием «Мосинжпроекта» с 2011 года введено свыше 160 км линий и 75 новых станций метрополитена, построено и реконструировано 12 электродепо. Кроме того, создан ряд знаковых объектов гражданского строительства. При проектировании и строительстве в холдинге применяются цифровые инновации, современные программные комплексы и передовое строительное оборудование. Специалисты «Мосинжпроекта» внедряют в производственные процессы собственные разработки, в том числе — в области технологий информационного моделирования.
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