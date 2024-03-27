Москва, 27 марта, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Специалисты «Мосинжпроекта» разработали образовательную программу «Лучшие практики строительной отрасли» для учащихся профессиональных учебных заведений. Об этом сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

«Мосинжпроект» «Академия «Мосинжпроект» реализует образовательную программу для колледжа

«Мосинжпроект» — один из крупнейших инжиниринговых холдингов России и участник ключевых градостроительных программ столицы, включен в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ, входит в топ-100 крупнейших компаний и работодателей России. Компания выступила эксклюзивным партнером форума «Молодой специалист — строитель будущего», проходившего в ЦВЗ «Манеж» 13 и 14 марта.

«Мосинжпроект» представил на форуме как свои реализованные строительные проекты, так и карьерные возможности для молодых специалистов. Мы заинтересованы в стабильном притоке энергичных и квалифицированных кадров, поэтому не только приглашаем молодежь в наши ряды, но и помогаем в ее подготовке. Для этих целей корпоративный университет холдинга «Академия «Мосинжпроект» разработал практико-ориентированную программу для учащихся организаций среднего профессионального образования. Эта программа позволяет познакомить молодежь с передовым опытом и новыми технологиями, используемыми в строительном производстве, а также подготовить её к работе на площадке и в целом повысить интерес к профессии строителя», — отметил Юрий Кравцов.

По его словам, на сегодняшний день осуществляется реализация программы «Лучшие практики строительной отрасли» на базе столичного колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга «26 КАДР».

«Мы будем рады видеть учащихся колледжа на стройплощадках холдинга в рамках летней производственной практики, а лучших из них ждём на работу по окончанию обучения», — подчеркнул Юрий Кравцов.

Как пояснил заместитель гендиректора по кадровой политике АО «Мосинжпроект» Григорий Мазитов, программа включает шесть модулей: «Корпоративная культура и ценности», «Бережливое производство», «Культура безопасного поведения на строительной площадке», «Контроль качества», «Экология», «Развитие карьеры в строительстве».

«Помимо теоретических занятий с участием опытных профессионалов, слушателей ждут образовательные экскурсии на строящиеся объекты «Мосинжпроекта», мастер-классы, практические задания, где учащиеся смогут познакомиться с различными аспектами производственного процесса. Программа позволит им быстрее адаптироваться и начать применять полученные знания и навыки на стройплощадке», — уточнил Григорий Мазитов.

Он уверен, что «Лучшие практики строительной отрасли» не только помогут подготовить молодых специалистов к будущей работе на стройке, но и будут способствовать популяризации строительных профессий среди молодежи.

Форум «Молодой специалист — строитель будущего» проходил в столичном ЦВЗ «Манеж» 13–14 марта. «В Москве строительство ведется в больших объёмах, поэтому ключевая задача — повышение производительности труда. Причин для этого много, ведь отрасль является одной из самых сложных. Но каждый, кто выбирает строительную сферу, понимает, какой огромный вклад он вносит в улучшение городской инфраструктуры и экономики нашей страны», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. По словам заместителя мэра, чтобы и дальше развивать строительную отрасль, важно привлекать молодых специалистов.

«Мосинжпроект» — компания, основанная в 1958 году. Сегодня это один из крупнейших инжиниринговых холдингов России, который объединяет ведущие проектные и строительные организации, в нём трудится более 14 000 высококлассных специалистов. За годы работы специалисты холдинга приняли участие в создании свыше 6000 км автодорог, более 100 мостов и эстакад. С участием «Мосинжпроекта» с 2011 года введено свыше 160 км линий и 75 новых станций метрополитена, построено и реконструировано 12 электродепо. Кроме того, создан ряд знаковых объектов гражданского строительства. При проектировании и строительстве в холдинге применяются цифровые инновации, современные программные комплексы и передовое строительное оборудование. Специалисты «Мосинжпроекта» внедряют в производственные процессы собственные разработки, в том числе — в области технологий информационного моделирования.

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