Москва, 27 марта, 2024, 13:52 — ИА Регнум. В московской больнице скончался один из пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле». Ранее он находился в крайне тяжёлом состоянии, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«К сожалению, один из пострадавших, ранее находившийся в крайне тяжёлом состоянии, скончался, врачи сделали всё возможное», — проинформировал он журналистов.

Министр уточнил, что на данный момент 23 пациента завершают стационарное лечение и готовятся к выписке. Вместе с тем четыре пострадавших находятся в крайне тяжёлом состоянии, 19 — в тяжёлом, добавил Мурашко.

Как передавало ИА Регнум, ранее министр сообщил, что из больниц выписали под наблюдение врачей 76 пострадавших во время теракта.

Атака террористов на подмосковный «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. Как сообщили в СК, по состоянию на 26 марта список погибших насчитывал 139 имён. В центре медицины катастроф 27 марта сообщили, что число пострадавших выросло до 360 человек.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта, ещё троих (предполагаемых подельников) 25 марта и одного — 26 марта.

Президент России Владимир Путин заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» был осуществлён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком. Информация, полученная от задержанных, подтверждает украинский след в теракте, рассказал директор ФСБ Александр Бортников. Причастность к атаке как украинских, так и западных спецслужб очевидна, отмечал также Бортников.