Красногорск, 27 марта, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Из больниц под наблюдение врачей выписали 76 пострадавших в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщил 27 марта министр здравоохранения Михаил Мурашко.

РБК/ТАСС

В числе выписанных — один ребёнок, сказал министр «РИА Новости».

«Выписаны 76 пострадавших, в том числе один ребенок, под наблюдение врачей», — заявил Мурашко.

80 пострадавших, в том числе шестеро детей, остаются в больницах, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, атака террористов на подмосковный «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. В результате теракта погибли 139 человек, сообщил 26 марта глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. В центре медицины катастроф 27 марта сообщили, что число пострадавших выросло до 360 человек.

Среди пострадавших — 11 детей, отметили медики. Были госпитализированы 92 пострадавших, выписаны 63 человека, амбулаторная помощь оказана 205 пострадавшим, отметили в центре. Вице-премьер Татьяна Голикова ранее пояснила: рост числа пострадавших объясняется тем, что люди в шоковом состоянии покидали место трагедии и не сразу обращались за помощью к врачам.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта, ещё троих (предполагаемых подельников) — 25 марта и одного — 26 марта.

Президент России Владимир Путин заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» был осуществлён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком. Информация, полученная от задержанных, подтверждает украинский след в теракте, рассказал директор ФСБ Александр Бортников.