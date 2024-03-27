Росгвардия ищет нелегальных мигрантов на складе Wildberries в Электростали
Электросталь, Московская область, 27 марта, 2024, 13:28 — ИА Регнум. В подмосковной Электростали сотрудники миграционной службы, Росгвардии и МВД проверяют документы у работников склада Wildberries. Об этом заявили в компании.
«На складе Wildberries в Электростали идёт проверка документов исполнителей в рамках работы миграционной службы и правоохранительных органов», — говорится в тексте, который приводит «РИА Новости».
В компании добавили, что сотрудничают с правоохранительными органами и оказывают им содействие.
СМИ сообщают, что на складе Wildberries в Электростали начали задерживать мигрантов, которые нарушили правила пребывания в России. Уточняется, что в ходе рейда Росгвардия и полиция уже задержали более десяти работников маркетплейса.
Как передавало ИА Регнум, ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что число совершённых мигрантами преступлений увеличилось в 2023 году на 75%. Ситуация в этой сфере требует анализа, отметил он.
Министерство иностранных дел России допустило ужесточение контроля за притоком мигрантов после террористического акта в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл».
По последним данным ЦМК, число пострадавших при теракте возросло до 360. Среди них 11 детей. Число погибших увеличилось до 139 человек.