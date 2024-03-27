Электросталь, Московская область, 27 марта, 2024, 13:28 — ИА Регнум. В подмосковной Электростали сотрудники миграционной службы, Росгвардии и МВД проверяют документы у работников склада Wildberries. Об этом заявили в компании.

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«На складе Wildberries в Электростали идёт проверка документов исполнителей в рамках работы миграционной службы и правоохранительных органов», — говорится в тексте, который приводит «РИА Новости».

В компании добавили, что сотрудничают с правоохранительными органами и оказывают им содействие.

СМИ сообщают, что на складе Wildberries в Электростали начали задерживать мигрантов, которые нарушили правила пребывания в России. Уточняется, что в ходе рейда Росгвардия и полиция уже задержали более десяти работников маркетплейса.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3877282" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Рейд Росгвардии на складе wildberries. Электросталь

Как передавало ИА Регнум, ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что число совершённых мигрантами преступлений увеличилось в 2023 году на 75%. Ситуация в этой сфере требует анализа, отметил он.

Министерство иностранных дел России допустило ужесточение контроля за притоком мигрантов после террористического акта в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл».

По последним данным ЦМК, число пострадавших при теракте возросло до 360. Среди них 11 детей. Число погибших увеличилось до 139 человек.