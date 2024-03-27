Москва, 27 марта, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Политические партии России начали подготовку к Единому дню голосования (ЕДГ) в сентябре 2024 года. Об этом сообщили в ассоциации «Независимого общественного мониторинга» (НОМ).

Bulkin Sergey/Global Look Press

Так, партия «Единая Россия» начала процедуру праймериз кандидатов на предстоящих выборах в регионах. Отмечается, что в кампании партия собирается использовать новые преференции ветеранам специальной военной операции.

В НОМ объяснили, что в этот раз к числу набранных ветеранами СВО голосов будет прибавляться 25% от полученного результата. Подчёркивается, что подобная мера соответствует тезисам, озвученным президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 29 февраля. Глава государства тогда отмечал, что ветераны спецоперации должны стать новой элитой России. Для достижения данной цели президент анонсировал новую кадровую программу «Время героев».

Вместе с тем КПРФ вскоре планирует провести президиум ЦК для подготовки общероссийского партсобрания, а в мае — пленума по предстоящему ЕДГ.

В свою очередь, ЛДПР провела семинар в подмосковном Серпухове, на котором присутствовали координаторы региональных отделений партии со всей России, а также депутаты Государственной Думы. На семинаре лидер партии Леонид Слуцкий затронул ключевые проблемы России в контексте их решения в рамках подготовки к ЕДГ.

Как напомнили в НОМ, до окончания президентской избирательной кампании лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов сообщал, что для ЕДГ в 2024 году будет сформирован штаб, который возглавил депутат Госдумы Валерий Гартунг.

Отмечается, что партия «Новые люди» собирается принять участие в ЕДГ в новом формате, объединившись с Партией роста. В НОМ обратили внимание, что партия планирует увеличить минимум в два раза свою фракцию в Государственной думе по итогам выборов в 2026 году, о чём заявил вице-спикер нижней палаты Федерального собрания Владислав Даванков в ходе встречи с международными наблюдателями на прошедших президентских выборах.

По мнению исполнительного директора Центра общественно-политических проектов и коммуникаций, доцента кафедры политологии МПГУ Никиты Тюкова, Единый день голосования в этом году может повысить градус конкуренции в политическом поле.

«Активность политических партий, начавшаяся сразу после объявления итогов президентских выборов, говорит о том, что они не собираются брать паузу. Кампания в сентябре будет острой, поскольку для ЛДПР и КПРФ спор за статус второй партии не прекратился, а скорее даже обострился», — отметил эксперт.

Он добавил, что партия «Новые люди» нуждается в закреплении статуса федеральной партии и узнаваемости в российском обществе. В свою очередь фракции СРЗП также придётся активизировать свои силы, несмотря на то что партия отказалась выдвигать своего кандидата на прошедших выборах президента. «Единая Россия», отмечает Тюков, вероятно, постарается конвертировать своё участие в победе Владимира Путина на выборах главы государства в собственную поддержку.

Единый день голосования в России пройдёт 8 сентября 2024 года. Выборные кампании будут проводиться различного уровня. Так, в рамках ЕДГ состоятся выборы 19 глав субъектов России (16 прямых и 3 через голосование в парламенте), довыборы депутатов в Государственную думу и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 13 российских субъектах.

Как передавало ИА Регнум, 21 марта Центральная избирательная комиссия России утвердила итоги прошедших президентских выборов и сообщила, что Владимира Путина в пятый раз избрали главой государства.

Голосование на выборах президента России проходило с 15 по 17 марта 2024 года. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных Центризбиркомом кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и самовыдвиженец Владимир Путин, который победил с итоговым результатом 87,28% (76 277 708 голосов). За Харитонова проголосовали 4,31% избирателей, за Даванкова — 3,85%, за Слуцкого — 3,2%. Голосование прошло при рекордной в новейшей истории страны итоговой явке с учётом ДЭГ — 77,49%. В голосовании приняли участие 87 576 075 избирателей, что является историческим показателем.