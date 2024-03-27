Москва, 27 марта, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Хостел на севере Москвы, в котором жили исполнители теракта в «Крокус Сити Холле», закрыт. Об этом сообщает 27 марта «РИА Новости».

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В ходе допроса обвиняемые рассказали, что до совершения атаки вместе жили в хостеле «15–20 дней, около месяца». Теперь в этом хостеле, занимающем помещения в жилом пятиэтажном доме, никто не отвечает на звонки. Дверь отеля закрыта.

В тамбуре хостела находится вход в адвокатскую контору. Вышедшая из неё девушка резко отвечала на вопросы корреспондента и пыталась выгнать его из здания. Она сообщила лишь, что хостел не работает, и не ответила на вопрос, когда его собираются открыть. Обстановка возле дома спокойная.

«От местных жителей удалось выяснить, что к дому приезжала полиция с журналистами», — говорится в статье.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве также прекратило работу кафе «Чайхана» на Путилковском шоссе, которым, предположительно, владеет один из фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Алишер Касимов. По данным следствия, он сдал квартиру обвиняемым в теракте.

Вечером 22 марта группа вооружённых людей ворвалась в здание «Крокус Сити Холла» и открыла огонь по людям в фойе и концертном зале. Затем нападавшие совершили поджог. По последним данным СК, от ранений и последствий пожара погибли 139 человек.

Четверых предполагаемых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области, они ехали в автомобиле к границе с Украиной. Их арестовали по решению суда 26 марта. Всего, по информации ФСБ, задержаны 11 человек.

Предполагаемые исполнители теракта с начала марта жили в апарт-отеле «Окружной». Комнаты там обошлись бы недёшево обычным трудовым мигрантам. Басманный суд Москвы 25 марта арестовал Далерджона Мирзоева, Муродали Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ). Позже были помещены под арест ещё четыре фигуранта дела о «Крокусе», предполагаемые сообщники террористов.