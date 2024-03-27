Москва, 27 марта, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным выразил глубокие соболезнования в связи с варварским терактом в «Крокус Сити Холле». Об этом 27 марта сообщила пресс-служба Кремля.

Julien Mattia/Global Look Press Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе конголезской стороны.

«Президент Конго выразил глубокие соболезнования и чувства солидарности с Российской Федерацией в связи с варварским террористическим актом в «Крокус Сити Холле», — говорится в сообщении.

Также главы двух стран обсудили ход реализации договорённостей, достигнутых по итогам встречи на саммите Россия — Африка в июле 2023 года. В частности, конголезский лидер дал высокую оценку эффективной работе российских эпидемиологов по ликвидации в его стране вспышки инфекционных заболеваний.

С учётом отмечаемого 60-летия установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Конго президенты подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее взаимодействие в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях.

Как ранее передавало ИА Регнум, 27 марта Путин провёл разговор с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой. Лидер Мали осудил теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» и выразил глубокие соболезнования. Стороны договорились усилить взаимодействие в борьбе с терроризмом.

Атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. В результате теракта погибли 139 человек, сообщил 26 марта глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. В центре медицины катастроф 27 марта сообщили, что число пострадавших выросло до 360 человек.

Путин заявил, что теракт был осуществлён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком. Информация, полученная от задержанных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», подтверждает украинский след в теракте, рассказал директор ФСБ Александр Бортников.

Соболезнования России ранее выразили руководители целого ряда иностранных государств и международных организаций, включая лидеров Белоруссии, Бразилии, Вьетнама, Нигера, Брунея, Киргизии, Сирии, Венгрии и многих других.