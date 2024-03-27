Москва, 27 марта, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Следственный комитет рассмотрит обращение депутатов Госдумы и общественных деятелей о необходимости расследования организации, финансирования и проведения терактов западными странами против России, сообщила пресс-служба СК 27 марта.

Дмитрий Коротаев/ИЗВЕСТИЯ

«В Следственном комитете Российской Федерации будет рассмотрено в установленном законом порядке обращение депутатов Государственной думы А. Л. Красова, Н. М. Харитонова, Я. В. Лантратовой и общественных деятелей А. Г. Дугина и А. Л. Деркача, касающееся необходимости расследования организации, финансирования и проведения террористических актов со стороны США и других западных стран, направленных против России», — сказано в сообщении.

Ранее 27 марта депутат Госдумы Яна Лантратова сообщила о направлении группой парламентариев и общественных деятелей обращения к правоохранителям РФ, Германии, Кипра, США и Франции с требованием провести следственные действия по многочисленным фактам политического терроризма со стороны западных стран.

«Международный терроризм коллективного запада должен быть остановлен. Организаторы, исполнители и лица, финансирующие терроризм — известными всему миру и наказаны», — написала Лантратова в своём Telegram-канале.

Акты политического терроризма, в том числе массовое убийство невинных людей, доказывают, что у западных лидеров не осталось никаких моральных границ, подчеркнула депутат. Все причастные к террору, будь то физические лица, компании или целые государства, должны понести ответственность за содеянное, отметила он. Авторы обращений попросили правоохранителей дать юридическую оценку событиям и проработать механизмы экономического противодействия, добавила Лантратова.

Как передавало ИА Регнум, атака террористов на подмосковный «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. В результате теракта погибли 139 человек, сообщил 26 марта глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. В центре медицины катастроф 27 марта сообщили, что число пострадавших выросло до 360 человек.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта, ещё троих (предполагаемых подельников) 25 марта и одного — 26 марта.

Президент России Владимир Путин заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» был осуществлён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком. Информация, полученная от задержанных, подтверждает украинский след в теракте, рассказал директор ФСБ Александр Бортников. Причастность к атаке как украинских, так и западных спецслужб очевидна, отмечал также Бортников.