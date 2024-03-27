Белгород, 27 марта, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Полевой медик возглавил российский танковый экипаж и разгромил украинскую диверсионно-разведывательную группу в бою под Белгородской областью. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram-канале.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Это начмед одного из подразделений СпН. Занимался своей работой при отражении атаки на Козинку. В ходе боя вышло так, что ему пришлось налаживать взаимодействие с танкистами, он прыгнул в машину и начал управлять экипажем, используя данные разведки и групп, которые действовали рядом», — говорится в сообщении.

Военкор уточнил, что медик выводил танк на прямую наводку и вместе с экипажем не дал противнику продвинуться на территорию России.

В посте отмечается, что танк получил четыре попадания, но его броня выдержала.

После того как медик вывел танк из боя, он вновь приступил к эвакуации и оказанию помощи раненым, написал Поддубный.

«Вот такие начмеды у нас в СпН», — подытожил военный корреспондент.

Как передавало ИА Регнум, ранее военкор Евгений Поддубный сообщал, что российский военнослужащий в одиночку отправился к окопу боевиков украинской разведки на границе под Белгородской областью и одной гранатой поразил диверсантов. Он выложил видео подвига бойца в Telegram-канале.

На кадрах видно, как он во весь рост, не сгибаясь и не прижимаясь к земле, практически вплотную подошёл к окопу диверсантов и забросил туда гранату. Сообщается, что российский военный успел отойти от окопа, остался жив и невредим.