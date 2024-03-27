Москва, 27 марта, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Платёжный сервис Samsung Pay с 3 апреля прекратит работу с картами «Мир», сообщили 27 марта в компании Samsung.

Thiago Prudencio/Global Look Press

«Начиная с 3 апреля 2024 года добавление и использование карт «Мир» в Samsung Pay будет недоступно», — говорится в сообщении.

Пользователи платёжного сервиса, разработанного для устройств Samsung, не смогут добавлять новые банковские карты, а ранее загруженные карты станут недоступными. У клиентов остаётся возможность пользоваться клубными картами и картами постоянного клиента. Компания привела список партнёров и банков, чьи карты «Мир» можно добавить в Samsung Pay на смартфонах.

В Белоруссии платёжный сервис продолжит полноценно работать, говорится в справочном разделе Samsung Pay.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Национальная система платёжных карт (НСПК) попала под американские санкции. В компании заверили, что это не скажется на работе платёжных сервисов в России.