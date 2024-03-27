Москва, 27 марта, 2024, 12:56 — ИА Регнум. Мобильное приложение российской платёжной системы «Мир» Mir Pay пропало из магазина приложений для устройств на операционной системе Android Google Play, убедился корреспондент ИА Регнум.

Павел Волков/ИЗВЕСТИЯ

Также в Google Play перестали появляться приложения «СБПэй» и «Привет!», которые ранее были доступны для скачивания.

В феврале текущего года министерство финансов США внесло в санкционный список российскую Национальную систему платежных карт (НСПК), которая обеспечивает обработку операций по российским картам «Мир».

Как передавало ИА Регнум, ранее США ввели санкции против 18 российских компаний, связанных с блокчейн-сервисами, а также против двух физических лиц.

Российские официальные лица неоднократно говорили о способности справиться с санкционным давлением. В феврале президент Владимир Путин отмечал, что рестрикции открыли новые возможности, для отечественных компаний открылись рынки сбыта. Путин 19 марта также призвал ФСБ поддержать компании, которым приходится сталкиваться с незаконными мерами.