Москва, 27 марта, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл разговор с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой, сообщила 27 марта пресс-служба Кремля.

Habib Kouyate/Global Look Press Ассими Гоита

Стороны обсудили укрепление двусторонних связей и реализацию совместных проектов, в том числе в энергетике и сельском хозяйстве.

«Обсуждены дальнейшие шаги по укреплению российско-малийских связей в различных областях, включая реализацию совместных проектов в энергетике, сельском хозяйстве, горнодобывающем секторе. Ассими Гойта выразил особую признательность за безвозмездные российские поставки пшеницы, удобрений и топлива», — сказано в сообщении.

Лидер Мали в разговоре с президентом России осудил теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» и выразил глубокие соболезнования. Стороны договорились усилить взаимодействие в борьбе с терроризмом.

«Проведён обстоятельный обмен мнениями в контексте неспокойной ситуации в Сахаро-Сахельском регионе. Условлено активизировать практическое взаимодействие на контртеррористическом треке», — отметила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. В результате теракта погибли 139 человек, сообщил 26 марта глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. В центре медицины катастроф 27 марта сообщили, что число пострадавших выросло до 360 человек.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта, ещё троих (предполагаемых подельников) 25 марта и одного 26 марта.

Президент России Владимир Путин заявил, что теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» был осуществлён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком. Информация, полученная от задержанных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», подтверждает украинский след в теракте, рассказал директор ФСБ Александр Бортников. Причастность к теракту как украинских, так и западных спецслужб очевидна, отмечал также Бортников.

Соболезнования России ранее выразили руководители целого ряда иностранных государств и международных организаций, включая лидеров Белоруссии, Бразилии, Вьетнама, Нигера, Брунея, Киргизии, Сирии, Венгрии и многих других.