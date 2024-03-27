Вашингтон, 27 марта, 2024, 12:47 — ИА Регнум. Российский форвард и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прервал свою результативную серию, однако помог команде победить «Детройт» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Alexander Kulebyakin/Global Look Press Александр Овечкин

Встреча на «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне завершилась со счётом 4:3 в овертайме.

В этом матче голевая серия Овечкина прервалась. Но он завершил его с показателем полезности «+1». До этого российский форвард забивал в каждой из пяти предыдущих встреч. В общей сложности за этот период на его счету восемь шайб.

Одержав сложную победу, «Вашингтон» увеличил отрыв от команды из Мичигана. Теперь Александра Овечкина и клуб ожидает выездная игра с «Мэйпл Лифс», победа над которыми переместит их в топ-3 дивизиона.

Как передавало ИА Регнум, 23 марта Овечкин вышел на чистое 13-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ. Он набрал два очка (шайба + голевой пас) в матче регулярного чемпионата НХЛ с командой «Каролина Харрикейнз».

Всего в общем результате 38-летний российский хоккеист набрал 1541 (846 голов + 695 результативных передач) очко в 1413 матчах лиги. Таким образом, Овечкин превзошёл по этому показателю Джо Торнтона (1539 очков в 1714 матчах).