Москва, 27 марта, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Женщина потеряла двух своих дочерей в теракте в «Крокус Сити Холле». Анна и Татьяна Макарские оказались в списке погибших, который МЧС обновило 26 марта.

Социальные сети Анна и Татьяна Макарские

Как рассказала мать Елена Владимировна, её 42-летняя дочь Анна приехала из Ростовской области на концерт «Пикника» и встретилась со своей младшей сестрой, 34-летней Татьяной, которая живёт в Мытищах. Вместе они поехали в «Крокус».

«Мы задыхаемся, мы горим, помогите», — последнее, что услышала Елена Владимировна от дочери Анны. По словам женщины, дочь связалась с ней в 20:30, смогла прохрипеть в трубку, что всё вокруг в огне и они задыхаются. Больше информации о дочерях не было. Татьяна после 20:00 на связь не выходила.

По словам женщины, обе дочери были в первоначальных списках пострадавших, но потом оттуда исчезли. После теракта она обзванивала больницы, но нигде ничего не могли сказать. 26 марта имена Анны и Татьяны Макарских появились в списке погибших.

Анна Макарская работала в банке, занималась кредитованием, у неё двое детей, 16 и 12 лет. Татьяна Макарская работала в бизнес-компании, у неё тоже двое детей, 9 и 6 лет.

В обновлённом списке жертв оказалась и колясочница, 39-летняя Екатерина Попова. У неё с детства травма позвоночника — не функционируют ноги. Она сидела на специальных местах для инвалидов и не смогла выбраться из зала. Девушка пришла на концерт вместе с матерью Натальей, которая помогла ей занять место. Затем она пошла на своё, которое было на втором этаже. Когда началась стрельба, Наталью толпа вынесла из концертного зала, а вернуться за дочерью женщина уже не смогла.

Также в списках погибших оказалась 37-летняя Яна Погодаева, которая пришла на концерт вместе с 33-летней подругой Кристиной Бугерской. После того как началась стрельба Кристина смогла связаться со своим мужем, но тот услышал в трубке лишь крики. Спустя три дня после теракта имя Яны появилось в списке погибших. Кристина всё ещё числится пропавшей без вести.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате кровавого теракта в «Крокус Сити Холле» и пожелал выздоровления раненым.

В результате теракта, по последним данным, погибли 139 человек. Установлено, что 40 человек погибли от огнестрельных ранений, ещё двое — от сочетания ранений с колото-резаными ранами. Жертвами пожара стали 45 человек. Опознать удалось пока 75 погибших.

Директор ФСБ Александр Бортников 26 марта заявил, что информация, полученная от задержанных по делу о теракте, подтверждает украинский след. Он подчеркнул, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт в «Крокусе», им помогали.