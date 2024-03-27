Москва, 27 марта, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Недоброжелатели России попытались столкнуть две традиционные религии страны, христианство и ислам, заявил 27 марта патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, комментируя теракт в «Крокус сити холле».

Kremlin Pool/Global Look Press Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл и Верховный муфтий России Талгат Таджуддин

Допустить, чтобы такие попытки увенчались успехом, нельзя, сказал Кирилл на внеочередном съезде Всемирного русского народного собора.

«Недоброжелатели России пытались использовать внутренние проблемы с миграционной ситуацией, обострив межнациональные отношения в нашей стране, в том числе с помощью радикального исламистского фактора. Была сделана попытка столкнуть две традиционные религии, разделить людей по религиозному принципу и тоже столкнуть одних с другими», — заявил патриарх.

Попытки врагов страны раскачать ситуацию в России разбиваются о мировоззренческое и нравственное единство православных и мусульман, подчеркнул глава Русской православной церкви.

«Мировоззренческое и нравственное единство православных и мусульман во многом является тем камнем преткновения, о который разбиваются усилия наших оппонентов и врагов, мечтающих уничтожить Россию», — сказал патриарх.

Как передавало ИА Регнум, атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. В результате теракта погибли 139 человек, сообщил 26 марта глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. В центре медицины катастроф 27 марта сообщили, что число пострадавших выросло до 360 человек.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта, ещё троих (предполагаемых подельников) 25 марта и одного — 26 марта.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в теракте и пожелал выздоровления раненым. Глава государства поблагодарил всех, кто помогал пострадавшим в теракте, и отметил, что российское общество показало пример подлинной сплочённости и солидарности.