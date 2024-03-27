Мелитополь, 27 марта, 2024, 12:58 — ИА Регнум. 26 апреля под эгидой «Единой России» стартует международное масштабное тестирование на знание истории Великой Отечественной войны — «Диктант Победы». В этом году тестирование проводится в шестой раз.

ER.ru Участники «Диктанта Победы» в Запорожской области смогут пройти его как очно, так и дистанционно

Задания диктанта в 2024 году будут посвящены 80-летию освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР (один из ключевых этапов освободительной миссии Красной Армии), юбилеям писателей-фронтовиков и другим памятным датам, пишет mkset.ru.

Помимо всех российских регионов «Диктант Победы» пройдет и в 50 иностранных государствах, заявил координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. По его словам, текст диктанта будет переведен на пять языков, в их числе английский, французский, арабский, китайский, испанский.

ER.ru Участники «Диктанта Победы» в Запорожской области смогут пройти его как очно, так и дистанционно

«В прошлом году число площадок диктанта превысило 21 тысячу, а количество участников составило 1,9 миллиона человек. Мы планируем, что количество площадок и участников в этом году снова вырастет», — добавил он.

Тестирование будет проводиться в школах, музеях, на вокзалах, в поездах дальнего следования, в аэропортах и самолетах. Кроме того, планируется организовать площадки в знаковых местах, связанных с Великой Отечественной войной и её героями.

ER.ru Участники «Диктанта Победы» в Запорожской области смогут пройти его как очно, так и дистанционно

Составителями вопросов диктанта выступили ведущие ученые-историки Российского исторического и Российского военно-исторического обществ. Именно их авторству принадлежат подготовительные тесты для желающих принять участие в «Диктанте Победы». Их можно пройти на официальном сайте диктантпобеды.рф. Проверить свой уровень знаний можно и благодаря историческим интеллектуальным играм «1418» и «Наша Победа».

ER.ru Участники «Диктанта Победы» в Запорожской области смогут пройти его как очно, так и дистанционно

Музей Победы в Москве как центральная площадка акции организует в новых регионах тематические выставки и открытый лекторий «Диктанта Победы». В восьми федеральных округах пройдут мультимедийные выставки и цифровые экскурсии. Как пишет сайт партии «Единая Россия», данные мероприятия помогут всем желающим больше узнать о событиях 1941–1945 гг.

ER.ru Участники «Диктанта Победы» в Запорожской области смогут пройти его как очно, так и дистанционно

«Диктант Победы» проводится при поддержке партпроекта «Единой России» «Историческая память». Традиционными партнерами акции выступают Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, движение «Волонтеры Победы», а также министерства, ведомства, негосударственные и общественные организации, госкорпорации. Активное участие в проекте принимают силовые ведомства: Минобороны, Росгвардия, МВД, МЧС.

ER.ru Участники «Диктанта Победы» в Запорожской области смогут пройти его как очно, так и дистанционно

«В Запорожской области, как и во всей России, 26 апреля пройдет «Диктант Победы». Это важное событие для нас, ведь оно позволяет ещё больше объединиться с историей нашей страны. Участники смогут пройти диктант как очно, так и дистанционно. Кроме того, мы выбрали исторические площадки для проведения этого мероприятия, которые имеют большое значение в истории Великой Отечественной войны и нашей области. Организатором на территории Запорожской области выступает региональное отделение партии «Единая Россия». Цель диктанта — предоставить участникам возможность получить независимую оценку своих знаний о Великой Отечественной войне и Второй мировой войне. Мы также стремимся привлечь внимание жителей региона к сохранению исторической памяти, которую в последние годы до СВО пытались забрать у нашего народа», — сообщила секретарь запорожского регионального отделения партии «Единая Россия» Галина Данильченко.