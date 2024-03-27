Москва, 27 марта, 2024, 12:00 — ИА Регнум. В рамках нового сезона просветительского проекта «Цифровой ликбез» на платформе АНО «Цифровая экономика» VK проведёт открытые уроки по теме кибербезопасности. Школьники по всей стране смогут узнать, какие технологии обеспечивают конфиденциальность, как правильно защищать данные в Сети и как построить карьеру в сфере информационной безопасности. Об этом ИА Регнум рассказали в пресс-службе VK.

Дарья Драй ИА REGNUM

VK и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России дали старт новому этапу всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез». Материалы доступны на сайте ЦифровойЛикбез.рф.

В рамках нового сезона VK познакомит школьников 1—11-х классов с безопасными способами аутентификации и другими технологиями, которые помогают защищать данные в интернете. В специальном видеопроекте вместе с блогером Антоном Корюшкиным из подводного города Нижнефорельска школьники узнают, как злоумышленники взламывают аккаунты, как от этого защищает аутентификация по лицу или отпечатку пальца и каковы основные правила кибербезопасности.

«Значительная часть жизни школьников проходит онлайн, поэтому VK регулярно проводит образовательные и просветительские инициативы для повышения их цифровой грамотности. Новый выпуск «Цифрового ликбеза» поможет ребятам в интерактивном формате узнать об основах кибербезопасности на примере реальных кейсов. Школьники, которые заинтересуются темой, смогут разобраться на практике, какие задачи стоят перед сотрудниками команды информационной безопасности и узнать о разнообразии технических и нетехнических специальностей в этой сфере», — объяснил вице-президент, директор по информационной безопасности VK Антон Карпов.

Как отметил гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко, практически у всех современных школьников есть мобильные устройства, и взрослые должны сделать всё, чтобы гаджеты стали для детей полезным инструментом изучения окружающего мира и для общения.

«В этой работе нас поддерживает VK, одна из ведущих отечественных ИТ-компаний, которая предоставляет пользователям сервисы для общения. Уверен, что совместными усилиями мы поможем обезопасить юных блогеров и пользователей, противостоять действиям мошенников, прокачать навыки осознанного использования цифровых сервисов», — сказал он.

В рамках «Цифрового ликбеза» VK проведет в Москве и других регионах России проект «Кибермарафон» — серию открытых уроков по кибербезопасности с участием экспертов и амбассадоров компании. Также компания выпустит серию вертикальных видео в VK Клипах о работе специалистов в сфере информационной безопасности.

Проект включает в себя методические материалы для учителей, которые помогут провести занятие «Безопасные способы аутентификации». Материалы отличаются по уровню сложности: для 1–4-х классов, для 5–8-х классов и для 9–11-х классов. Уроки подготовлены ведущими экспертами VK по информационной безопасности.

12 марта сообщалось, что в Петербурге стартовал набор студентов в корпоративную магистратуру «Распределённые веб-сервисы». Образовательная программа была подготовлена совместно VK Education и Институтом прикладных компьютерных наук ИТМО и рассчитана на подготовку специалистов, отвечающих за работу высоконагруженных систем.

Обучение проходит в очном формате, оно рассчитано на абитуриентов с базовым IT-образованием. По окончании программы лучшие выпускники смогут получить предложение о работе в VK. В рамках обучения студенты смогут освоить навыки, необходимые для построения и развития карьеры backend-разработчика, специалиста по обеспечению качества, системного администратора, DevOps — и SRE-инженера, архитектора программного обеспечения.