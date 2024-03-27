Москва, 27 марта, 2024, 11:51 — ИА Регнум. В Москве температура воздуха в воскресенье, 31 марта, может приблизиться к абсолютному максимуму, ожидается до плюс 17 градусов. Об этом сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

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По её словам, температура воздуха с каждым днём будет становиться всё выше.

«31 марта вообще температура может приблизиться к абсолютному максимуму, то есть по прогнозу у нас возможно до 17 градусов выше 0, тоже осадков не ожидается», — сказала она «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус 21 марта заявил, что в Москве обновился годовой температурный максимум. Воздух в этот день прогрелся до +8,2 градуса.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 19 марта рассказал, что февраль стал девятым месяцем с рекордно повышенной температурой воздуха. По словам специалиста, начиная с июля 2023 года глобальная температура на Земле превышает норму на 1,5 градуса, что очень много.