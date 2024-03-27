Херсон, 27 марта, 2024, 11:45 — ИА Регнум. Международное масштабное тестирование на знание истории Великой Отечественной войны состоится 26 апреля. «Единая Россия» уже шестой год подряд запланировала проведение «Диктанта Победы».

ER.ru В Херсонской области откроется более 100 площадок для проведения «Диктанта Победы»

Вопросы теста 2024 года решено было посвятить 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР (один из ключевых этапов освободительной миссии Красной армии), юбилеям писателей-фронтовиков и прочим памятным событиям, пишет mkset.ru.

«Площадки будут открыты во всех российских регионах. «Диктант Победы» пройдет в 50 иностранных государствах. Он будет переведен на пять языков — английский, французский, арабский, китайский, испанский. В прошлом году число площадок диктанта превысило 21 тысячу, а количество участников составило 1,9 миллиона человек. Мы планируем, что количество площадок и участников в этом году снова вырастет», — поделился информацией координатор партийного проекта «Историческая память», председатель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

ER.ru В Херсонской области откроется более 100 площадок для проведения «Диктанта Победы»

Диктант будет проходить в стенах учебных и культурных учреждений, на вокзалах, в поездах дальнего следования, аэропортах и даже в самолетах. Площадки для участников такого события появятся во всех символичных местах, связанных с Великой Отечественной войной и ее героями.

За содержание тестирования для российских и зарубежных участниковотвечают авторитетные ученые-историки Российского исторического и Российского военно-исторического обществ. Эта же группа специалистов при содействии экспертов создает подготовительные тесты для тех, кто готовится поучаствовать в «Диктанте Победы». Тесты доступны для прохождения на сайте диктантпобеды.рф. Для подготовки и проверки знаний также разработаны исторические интеллектуальные игры «1418» и «Наша Победа».

ER.ru В Херсонской области откроется более 100 площадок для проведения «Диктанта Победы»

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», московский Музей Победы на правах центральной площадки выступит организатором в новых регионах тематических выставок и открытого лектория «Диктанта Победы» в восьми федеральных округах, проведет мультимедийные выставки и цифровые экскурсии, на которых посетители смогут узнать много нового о событиях 1941–1945 гг.

«Диктант Победы» организуют под эгидой партийного проекта «Единой России» «Историческая память». В качестве партнеров акции выступают Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, движение «Волонтеры Победы», министерства, ведомства, негосударственные и общественные организации, госкорпорации, а также Минобороны, Росгвардия, МВД, МЧС.

ER.ru В Херсонской области откроется более 100 площадок для проведения «Диктанта Победы»

«Последние 10 лет историческая память на Украине активно стиралась и искажалась, и Херсонская область не была исключением, — рассказал заместитель секретаря херсонского регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Тропкин. — В школах рассказывали о Шухевиче и Бандере как о героях, День Победы превратился в день памяти и скорби и отмечался по-европейски 8 мая, а ветеранов Великой Отечественной войны уравняли в статусе с нацистскими пособниками, бывшими членами карательных отрядов и подразделений войск СС. Теперь приходится усиленно возвращать историческую правду и расставлять всё на свои места. Именно поэтому для новых регионов подобные акции имеют особенное значение. И отрадно, что к «Диктанту Победы» здесь повышенный интерес».

«Мы постараемся провести акцию масштабнее, чем в прошлом году, несмотря на все особенности организации акций в нашем, прифронтовом регионе, — отметил он. — На территории области откроется более 100 площадок. Значительная часть из них будет работать на базе образовательных организаций, в том числе в так называемой 30-километровой зоне. Где-то примут участие целые классы, где-то будут сборные команды из разных параллелей от 8-го класса до 11-го. Такая форма организации дает возможность принять участие в акции детям, у которых дома нет интернета, и они не могут зайти на онлайн-площадку. К тестированию присоединятся также и университеты, и колледжи области. О своем желании участвовать уже заявили студенты Херсонского аграрного и Херсонского технического университетов. Будут и коллективы. Например, работники Херсонского морского торгового порта. Пройдут тестирование члены фракции «Единой России» в Херсонской областной думе и в местных советах депутатов. По соображениям безопасности мы не раскрываем точное место проведения мероприятия. Готовность пройти тестирование выразили и сотрудники силовых ведомств — региональных управлений Росгвардии, МЧС».

ER.ru В Херсонской области откроется более 100 площадок для проведения «Диктанта Победы»

«Для всех желающих мы подготовили несколько открытых площадок, где все желающие смогут принять участие в «Диктанте Победы». Уже известно о пяти таких площадках: Дом культуры Геническа, кинотеатр «Россия» и краеведческие музеи в Геническе и Скадовске», — сообщил Павел Тропкин.

.