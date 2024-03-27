Санкт-Петербург, 27 марта, 2024, 11:40 — ИА Регнум. Против мужа бывшего директора питерской компании «Новая Голландия» Роксаны Шатуновской Николая Конашенка возбудили уголовное дело об оправдании терроризма после его публикаций о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом говорится на сайте пресс-службы ГСУ Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Следственным отделом по Центральному району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу предъявлено обвинение 41-летнему индивидуальному предпринимателю Николаю Конашенку в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Оправдание терроризма»), решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении СК.

Основанием для возбуждения дела стала публикация подозреваемым в период с 22 по 25 марта сообщений в интернете, оправдывающих теракт в «Крокус Сити Холле», уточняет СК.

За публичное оправдание терроризма Конашенку может грозить до семи лет заключения.

Как передавало ИА Регнум, Конашенка полиция Санкт-Петербурга задержала вечером 25 марта в аэропорту «Пулково». Отмечалась, что он собирался вылететь в Ереван. Перед этим Конашенок в своих комментариях удивлялся, почему атака террористов была совершена на концертный зал «Крокус Сити Холл», а не на Кремль, а также выразил «пожелание» устроить теракт не на концерте «Пикника», а на концерте, посвящённом фильму «Брат-2».

Из-за общественного резонанса генеральный директор АНО «Новая Голландия» Роксана Шатуновская ушла со своего поста после высказываний супруга о теракте.

После задержания Конашенок принёс извинения.

На следующий день, 26 марта, его арестовали на 14 суток.