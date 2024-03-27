Гаага, Нидерланды, 27 марта, 2024, 11:57 — ИА Регнум. Утечка личных данных четверых руководителей Европейского полицейского агентства (Европол) произошла в Гааге, пишет 27 марта газета Politico.

OSeveno Здание Европола. Гаага. Нидерланды

По информации источников издания, из штаб-квартиры Европола пропали бумажные личные дела исполнительного директора агентства Катрин де Болль и трех её заместителей. Этот серьёзный инцидент привёл к кризису в Европоле.

Документы исчезли в сентябре 2023 года. В них могла быть информация об устройстве на работу, подготовке сотрудника, датах рождения, семейном статусе, иждивенцах, адресе проживания и прочем. После того как пропажу обнаружили, начальника отдела кадров Массимилиано Беттина отправили в административный отпуск.

Некоторые из личных дел нашлись в Гааге в одном из общественных мест. Некий гражданин подобрал их и принёс в полицейский участок. К расследованию привлекли полицию Гааги.

По одной из версий, документы могли быть изъяты с целью нанесения ущерба Беттину на фоне внутренних конфликтов внутри Европола, отмечает издание.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года стало известно об утечке сверхсекретных сведений Пентагона, в основном слайдов с закрытых брифингов. Некоторые содержали картографические изображения с позициями украинских войск. В рамках расследования ФБР задержало 21-летнего Джека Тейшейру, лидера игровой онлайн-группы Thug Shaker Central.

Следствие предположило, что Тейшейра начал выкладывать в интернет секретные сведения ещё с февраля 2022 года, из-за чего сотни документов о национальной обороне США оказались доступны пользователям. Сам обвиняемый заявил, что хотел проинформировать знакомых. Он назвал вооружённый конфликт между Россией и Украиной «удручающим».