Москва, 27 марта, 2024, 11:30 — ИА Регнум. Политолог, эксперт ЭИСИ Анна Федорова пояснила, почему «Сбер» рассказал о поддержке клиентов приграничных территорий. Благотворительность крупной компании становится заметной, и это стимулирует другие организации оказывать помощь, заявила она.

Иван Шилов ИА Регнум Сбер

«Простые неподготовленные к чрезвычайным ситуациям люди проявили участие, заботу о друг друге, солидарность, порой даже героизм. И у многих возник вопрос — а как поведут себя корпорации, обладающие огромными ресурсами? Случившаяся трагедия показала, что крупные компании повели себя не хуже простых людей. Это говорит о том, что у нас здоровое на всех уровнях общество», — сказала изданию «Газета.ru» Анна Федорова.

При этом эксперт отметила, что, когда благотворительность крупной компании становится заметной, это стимулирует другие организации оказывать помощь. «Поэтому «Сбер» мог именно в эти дни обнародовать информацию о том, что в компании не первый год действует программа поддержки, по которой списываются долги не только жертв терактов и чрезвычайных ситуаций, но также пострадавших от военных действий и атак на приграничные территории», — предположила политолог.

Как сообщало ИА Регнум, с 2019 года в «Сбере» действует программа поддержки заемщиков, пострадавших в чрезвычайных ситуациях (пожары, взрывы, наводнения, авиакатастрофы и так далее), а с 2022 года в периметр этой программы включены клиенты, проживающие на приграничных территориях, а также эвакуированные и клиенты, пострадавшие, погибшие в ходе СВО.