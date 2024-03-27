Красногорск, 27 марта, 2024, 11:17 — ИА Регнум. Госпитализированными после теракта в «Крокус Сити Холле» по данным на 10:00 мск 27 марта остаются 83 человека, выписаны 40, сообщается на сайте департамента здравоохранения Московской области.

Petrov Sergey/Global Look Press

Согласно опубликованным данным, 123 человека числятся пострадавшими, из них 83 находятся в больницах, 40 человек выписаны.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате кровавого теракта в «Крокус Сити Холле» и пожелал выздоровления раненым.

В результате теракта, по последним данным, погибли 139 человек. Установлено, что 40 человек погибли от огнестрельных ранений, ещё двое — от сочетания ранений с колото-резаными ранами. Жертвами пожара стали 45 человек. Опознать удалось пока 75 погибших.

Показания задержанных по делу о теракте в красногорском концертном зале «Крокус Сити Холл» подтверждают украинский след. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников. Он уточнил, что, основываясь на полученных данных, будет дальше дорабатываться информация, которая должна показать реально присутствие и участие украинской стороны или нет.