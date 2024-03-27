Москва, 27 марта, 2024, 11:08 — ИА Регнум. Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов отметил важную роль российского бизнеса, в том числе «Сбера», в помощи пострадавшим от обстрелов приграничных территорий.

Иван Шилов ИА Регнум Сбер

«Важно отметить, что ключевую роль в помощи пострадавшим и их семьям играет российский бизнес, своими действиями возрождая лучшие традиции благотворительности и милосердия отечественного предпринимательства», — заявил эксперт изданию «Лента. ру». «Отдельно хотелось бы отметить инициативы Сбербанка. С первых дней СВО крупнейший отечественный банк распространил программу поддержки заемщиков, пострадавших в чрезвычайных ситуациях, на своих клиентов из приграничных регионов, Белгородской и Курской областей, потерпевших или погибших от военных действий неприятеля», — подчеркнул политолог.

Шаповалов добавил, что Сбербанк не заявлял о своей позиции, что полностью соответствует этическим принципам и исторически сложившимся традициям отечественных благотворителей и меценатов.

Как ранее сообщало ИА Регнум, с 2019 года в «Сбере» действует программа поддержки заемщиков, пострадавших в чрезвычайных ситуациях (пожары, взрывы, наводнения, авиакатастрофы и так далее), а с 2022 года в периметр этой программы включены клиенты, проживающие на приграничных территориях, а также эвакуированные и клиенты, пострадавшие, погибшие в ходе СВО.