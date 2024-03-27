Москва, 27 марта, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин присвоил 75-й бригаде управления почётное наименование гвардейской. Указ опубликован на портале правовой информации.

Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов, постановляю: присвоить 75-й бригаде управления почётное наименование «гвардейская» и впредь именовать её 75-я гвардейская бригада управления», — следует из текста указа.

Также глава государства подписал указ о присвоении 29-й отдельной бригаде радиационной, химической и биологической защиты имени героя Советского Союза генерал-полковника Пикалова почётного наименования «гвардейская».

Оба указа вступают в силу со дня их подписания.

Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля Владимир Путин на аэродроме Чкаловский вручил государственные награды воинским частям Воздушно-космических сил.

Ордена Суворова был удостоен Главный центр боевой подготовки и переучивания личного состава армейской авиации. Бригада армейской авиации получила орден Жукова. Отдельный вертолётный полк наградили орденом Кутузова. Им отмечают войсковые соединения и части за военные операции, результатом которых стало достижение поставленных целей и задач.

25 ноября 2023 года президент подписал указ о награждении посмертно орденом Мужества военного корреспондента телеканала «Россия 24» Бориса Максудова, который погиб в Запорожской области.