Красногорск, 27 марта, 2024, 11:02 — ИА Регнум. Концертный зал «Крокус Сити Холл», сгоревший в результате теракта 22 марта, находится в залоге у Газпромбанка, пишут СМИ со ссылкой на Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Здание на Международной улице, площадь которого превышает 38 тыс. кв. м, заложено по заключенному в ноябре 2023 года ипотечному договору. Обременение на недвижимость действует до 24 декабря 2032 года. В залоге у Газпромбанка здание оказалось в результате переуступки в декабре 2022 года.

В комплекс «Крокус» в подмосковном Красногорске входит несколько соединённых между собой зданий. Это открытый в 2009 году концертный зал «Крокус Сити Холл имени Муслима Магомаева», вмещавший до 9,5 тыс. человек, выставочный центр «Крокус Экспо», торговый центр «Крокус Сити Молл» и развлекательный центр «Крокус Сити». Все эти объекты, построенные вдоль МКАД, также находятся в залоге у Газпромбанка, сообщает РБК.

Эксперты оценили ликвидационную стоимость залога после пожара в «Крокус Сити Холле» до 20–30% от первоначальной. Это стоимость земли и уцелевших строений. Банк может перевести ссуду в более низкую категорию качества с досозданием резервов. В случае, если залог обесценивается, банк может потребовать, чтобы заёмщик предоставил по ссуде дополнительное обеспечение, добавили опрошенные изданием специалисты.

Ранее собеседники издания оценили ущерб от пожара в 10–12 млрд рублей. Концертный зал застраховала компания «Ингосстрах», сумма страхования может быть существенно ниже размера ущерба, предположили они.

Как сообщало ИА Регнум, владеющая площадкой «Крокус Интернешнл» компания Crocus Group бизнесмена Араза Агаларова объявила о намерении восстановить концертный зал, в результате теракта в котором погибли 139 человек. Атаковавшие здание террористы подожгли его после расстрела людей, площадь пожара оценивалась в 12,9 тыс. кв. м. Огонь полностью уничтожил зал, крыша рухнула вниз. В МЧС сообщили 26 марта о завершении разбора завалов.