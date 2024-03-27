Москва, 27 марта, 2024, 10:44 — ИА Регнум. Певицу Аллу Пугачёву собираются признать иностранным агентом. Об этом заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

Vadim Tarakanov/Global Look Press Алла Пугачёва

По его словам, соответствующую процедуру уже начала Генеральная прокуратура России, которая направила просьбу в Министерство юстиции РФ.

Сообщается, что Пугачёву потребовали признать иноагентом после её заявления, что «нормальные люди не собираются возвращаться в Россию».

Кроме того, в социальных сетях поднялась волна возмущения в отношении того, что Пугачёва не высказала соболезнований семьям погибших и пострадавших во время террористического акта в «Крокус Сити Холле». Певица никак не отреагировала на эту трагедию. Уточняется, что её супруг Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) не приостановил в это время свои юмористические гастроли.

Как передавало ИА Регнум, ранее Алла Пугачёва выложила в соцсети видеообращение, в котором заявила, что «нормальные люди в Россию возвращаться не собираются».

Так она отреагировала на слова российского певца Стаса Михайлова о том, что артисты, которые сбежали из России и теперь поливают её грязью, приползут назад на коленях, поняв, что ничего из себя не представляют.

Он отметил, что именно Россия сделала артистов значимыми и узнаваемыми, а потому они поступают некорректно, когда ругают свою страну.