Благовещенск, 27 марта, 2024, 09:57 — ИА Регнум. Все три скважины, пробуренные в горные выработки рудника «Пионер» в Амурской области, показали наличие воды в большом объёме, сообщает 27 марта «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Кадр из видео

Так, проведённое при помощи камер обследование показало «наличие в выработках большого объёма воды».

Также сообщается, что четвёртая установка пробурила 16 метров из необходимых 245, а пятая подготовлена к работе. Собеседник агентства напомнил, что 25 марта технический совет принял решение приостановить работы в руднике из-за опасности повторного прорыва грунта и обрушения борта карьера.

Как передавало ИА Регнум, обвал породы на шахте «Пионер» произошёл вечером 18 марта. Заблокированными на глубине 120 метров оказались 13 горняков.

Обрушилось более 190 тыс. кубометров горной породы. Это в два раза больше первоначальной оценки при аварии. По уточнённым данным, объём прорыва породы и льда составил свыше 194 тыс. куб. м.

Утром 19 марта президент России Владимир Путин получил доклады о ситуации на шахте и поручил принять меры по спасению горняков.

СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при проведении работ (статья 216 УК РФ). Управляющему директору рудника предъявили обвинение в нарушении требований безопасности при ведении работ.