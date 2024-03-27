Вашингтон, 27 марта, 2024, 10:06 — ИА Регнум. Использование авиабомбы ФАБ-3000, запущенной в России в производство, будет означать угрозу для самолётов-носителей из-за особенностей этого боеприпаса, пишет издание Forbes.

Кадр из видео

ФАБ-3000 получит унифицированный модуль планирования и коррекции (УМПК), предположил автор статьи. В таком случае свободнопадающий боеприпас превратится в планирующую бомбу. Однако нести такую бомбу истребитель-бомбардировщик Су-34 не сможет, поэтому её будут размещать на бомбардировщике Ту-22М.

Из-за плохих аэродинамических характеристик трёхтонного боеприпаса самолётам-носителям придётся приближаться к линии фронта, из-за чего возрастёт риск поражения, отмечено в материале.

«До тех пор, пока у России есть множество небольших ФАБ и достаточное количество Су-34 для их перевозки, ФАБ-3000 должна оставаться диковинкой — особенно в качестве планирующей бомбы», — пишет обозреватель.

Применение такой бомбы — рискованное излишество с учётом того, насколько разрушительны даже небольшие планирующие бомбы, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, предприятия «Ростеха» многократно нарастили выпуск авиационных бомб ФАБ-500, в два раза увеличили выпуск ФАБ-1500 и приступили к массовому выпуску ФАБ-3000.

Министру обороны России Сергею Шойгу 21 марта во время проверки выполнения гособоронзаказа доложили о начале массового производства ФАБ-3000. Их выпускают с февраля 2024 года.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что ВСУ теряют позиции из-за планирующих авиабомб российских военных. Американские эксперты признали, что российские специалисты могут на расстоянии корректировать полёт авиабомбы ФАБ-1500, что ранее считалось невозможным для такого вида оружия.