Москва, 27 марта, 2024, 09:15 — ИА Регнум. На помощь пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле» пришёл весь город, заявил 27 марта мэр Москвы Сергей Собянин.

Dmitry Golubovich/Global Look Press

«В дни тяжëлых испытаний мы особенно чувствуем силу нашей сплочённости и единства. Без преувеличения — на помощь пришёл весь город», — написал он в Telegram-канале.

Собянин уточнил, что почти 400 пожарных и спасателей, больше 140 единиц пожарной техники участвовали в ликвидации пожара. 44 бригады скорых и три медицинских вертолёта были отправлены на место трагедии.

В спасении пострадавших участвовали более 100 сотрудников Московской скорой помощи и Центра медицины катастроф, свыше 700 врачей и медсестёр, усилившие работающие смены в больницах.

Всего в столичные больницы поступили 94 человека. 34 уже выписаны, на лечении находятся 60 человек. Почти в три раза уменьшилось количество пациентов в крайне тяжёлом состоянии. Ни один из поступивших в тяжёлом состоянии не был потерян. Больше 7,7 тыс. человек пришли, чтобы сдать для пострадавших донорскую кровь.

Больше 150 психологов и 110 социальных работников находятся в постоянном контакте с семьями погибших и пострадавших, включая тех, кто приезжает к нам из других регионов страны.

Огромную помощь — пожертвованиями, материальными ресурсами, транспортом и даже списанием кредитов пострадавшим — оказал столичный бизнес. Кроме того, более 215 млн рублей направили на помощь пострадавшим и семьям погибших московские рестораны и предприятия торговли. Свыше 20 млн рублей сами москвичи направили на помощь пострадавшим и семьям погибших через городские благотворительные сервисы.

«Огромное спасибо, низкий поклон всем, кто в эти дни честно выполнил свой долг, проявил мужество, милосердие и сострадание», — выразил благодарность Собянин.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате кровавого теракта в «Крокус Сити Холле» и пожелал выздоровления раненым.

В результате теракта, по последним данным, погибли 139 человек. Установлено, что 40 человек погибли от огнестрельных ранений, ещё двое — от сочетания ранений с колото-резаными ранами. Жертвами пожара стали 45 человек. Опознать удалось пока 75 погибших.

Показания задержанных по делу о теракте в красногорском концертном зале «Крокус Сити Холл» подтверждают украинский след. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников. Он уточнил, что, основываясь на полученных данных, будет дальше дорабатываться информация, которая должна показать реально присутствие и участие украинской стороны или нет.