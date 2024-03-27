Москва, 27 марта, 2024, 08:21 — ИА Регнум. Российским гражданам следует тщательно взвешивать риски, связанные с пребыванием за рубежом, при планировании поездок. Об этом заявили в МИД РФ.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Дипломаты напомнили, что США заключили соглашение об экстрадиции с более чем сотней государств, в том числе с такими популярными у туристов странами, как Таиланд, Египет, Турция и Израиль. В связи с этим возможны задержания по запросам американских правоохранителей и специальных служб.

«Вновь акцентируем внимание на необходимости тщательно взвешивать риски при планировании поездок за границу и пребывании в тех или иных странах», — заявили «РИА Новости» в ведомстве.

В МИД отметили, что россияне обращались к дипломатам в связи с запретами ЕС на ввоз из России личных вещей, въезд и пребывание автомобилей с российскими номерами.

Дипломаты рекомендовали гражданам перед выездом за рубеж ознакомиться с информацией о возможных или реальных вызовах безопасности. Материалы об этом регулярно размещаются на сайтах МИД, российских дипмиссий, консульского департамента и департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ). Кроме того, в мобильном приложении «Помощник за рубежом» есть соответствующий раздел.

Как сообщало ИА Регнум, в опубликованном в сентябре 2023 года пояснении Еврокомиссии говорится, что антироссийские санкции от 2022 года распространяются на личный автотранспорт российских граждан с номерами РФ. Следовательно, россиянам нельзя въезжать на своих машинах в ЕС даже в туристических целях и на короткий срок. В некоторых странах Европы действует запрет на въезд и позволена конфискация автомобилей россиян.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала этот запрет проявлением расизма со стороны ЕС. По её словам, таким образом страны Евросоюза пытаются отыграться на россиянах за провал своей санкционной политики.