Тверь, 27 марта, 2024, 08:06 — ИА Регнум. В Твери на улице Склизкова найдена квартира задержанных по делу о теракте в красногорском концертном зале «Крокус Сити Холл». Их соседи характеризуют семью Исломовых как тихую и вежливую, сообщили журналисты «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум Теракт, «Крокус Сити Холл»

По данным агентства, в квартире на первом этаже пятиэтажного дома подозреваемые в пособничестве террористам, совершившим теракт в «Крокусе», Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы проживали около одного года.

Жильцы дома утверждают, что мужчины всегда здоровались с соседями и не пьянствовали. В семье было много детей, добавили соседи.

При этом после теракта Аминчона никто не видел. Журналисты услышали в квартире фигурантов дела детские голоса, но после звонка все затихли, дверь никто не открыл.

Как сообщало ИА Регнум, братьев Диловара и Аминчона Исломовых, а также их отца Исроила по решению Басманного суда города Москвы взяли под стражу вечером 26 марта. Все они подозреваются в пособничестве террористам. По данным следствия, Аминчон вступил в группу в январе, а Диловар — 11 марта. На заседании Аминчон не признал вину. Установлено, что арестованный по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Аминчон Исломов ранее работал водителем автобуса в Твери. Российский паспорт он получил в тверском региональном УМВД в сентябре 2018 года.

Теракт в «Крокус Сити Холле» был совершён 22 марта перед концертом. Четверо мужчин в камуфляже и без масок расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек, трое из которых — дети. В России 24 марта объявили днём общенационального траура. Президент РФ Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны — они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них было подготовлено «окно» для перехода границы. Всего задержаны 11 человек, восемь уже арестованы.

Показания задержанных по делу о теракте в красногорском концертном зале «Крокус Сити Холл» подтверждают украинский след. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников журналисту Павлу Зарубину.