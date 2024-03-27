Подросткам в ДНР предлагали по схеме «Крокуса» взорвать школу
Подросткам в ДНР предлагали через Telegram по схеме «Крокуса» взорвать школу
Донецк, 27 марта, 2024, 07:36 — ИА Регнум. Подросткам в Донецкой Народной Республике неизвестные через Telegram предлагали за 1,5 млн рублей устроить атаку на новоазовскую школу №1 по типу теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом рассказал «РИА Новости» один из учеников и активисты «Народной дружины».
В сообщениях отправители предлагали устроить теракт 25 марта.
«Просыпаюсь, захожу в Telegram и вижу, что у меня пришло уведомление от какого-то «левого» аккаунта. Там сообщение: «Здравствуй, Егор, мы тебе готовы заплатить 1,5 млн рублей, чтобы ты устроил теракт в новоазовской школе №1, место встречи скажем позже», — признался ученик 8-го класса этой школы.
При этом такое же сообщение пришло и его другу от неизвестного пользователя. Подростки решили обратиться в «Народную дружину» Мариуполя, в которой состоят, и показали «предложение» террористов.
По информации дружины, такие сообщения получили три мальчика.
После рассказа школьников представители организации обратились в полицию.
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