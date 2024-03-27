Донецк, 27 марта, 2024, 07:36 — ИА Регнум. Подросткам в Донецкой Народной Республике неизвестные через Telegram предлагали за 1,5 млн рублей устроить атаку на новоазовскую школу №1 по типу теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом рассказал «РИА Новости» один из учеников и активисты «Народной дружины».

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В сообщениях отправители предлагали устроить теракт 25 марта.

«Просыпаюсь, захожу в Telegram и вижу, что у меня пришло уведомление от какого-то «левого» аккаунта. Там сообщение: «Здравствуй, Егор, мы тебе готовы заплатить 1,5 млн рублей, чтобы ты устроил теракт в новоазовской школе №1, место встречи скажем позже», — признался ученик 8-го класса этой школы.

При этом такое же сообщение пришло и его другу от неизвестного пользователя. Подростки решили обратиться в «Народную дружину» Мариуполя, в которой состоят, и показали «предложение» террористов.

По информации дружины, такие сообщения получили три мальчика.

После рассказа школьников представители организации обратились в полицию.

Как сообщало ИА Регнум, показания задержанных по делу о теракте в красногорском концертном зале «Крокус Сити Холл» подтверждают украинский след. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников журналисту Павлу Зарубину.

В Росгвардии отметили, что количество звонков с призывами к совершению террористических актов в России увеличилось. Они в основном поступают с Украины.

Ранее федеральная служба безопасности РФ призвала граждан к бдительности из-за звонков с Украины с побуждением к терактам.

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Оба силовых ведомства отметили, что число звонков и сообщений с побуждениями к совершению терактов, в том числе за деньги, возросло после 22 марта.

Восьмой фигурант дела о теракте в «Крокус Холле» Алишер Касимов заявил, что не знал о планах террористов, а просто сдал им квартиру.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» стал новым вызовом для российской правоохранительной системы, заявил генеральный прокурор Игорь Краснов 26 марта на расширенной коллегии ведомства.

Деятельность кол-центров мошенников в основном сосредоточена в Днепропетровске. Об этом сообщил глава Ростелекома Михаил Осеевский на заседании комитета Государственной думы по информационной политике.