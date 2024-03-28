Наступивший, 763-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован новой атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. О том, что в ночь на 27 марта дежурные средства ПВО сбили в регионе 18 реактивных снарядов RM-70 «Вампир», известили в Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM RM-70

Ранее информацию об этом в Telegram-канале обнародовал также белгородский губернатор Вячеслав Гладков. Со ссылкой на данные медицины катастроф он сообщил об одном пострадавшем — осколочные ранения поясничной области получил мужчина. Обстоятельства глава региона уточнять не стал, описав повреждения в жилых строениях Белгородского района.

Так, в посёлке Дубовое посечены окна в двух квартирах одного многоквартирного дома, различные повреждения выявлены в девяти частных домовладениях, также посечены шесть автомобилей.

«В селе Таврово повреждены кровли двух частных домовладений и два автомобиля. В селе Никольское пробита кровля одного частного домовладения», — отметил Гладков.

Тем временем артиллеристы группировки войск «Запад» громят позиции украинских террористических формирований в приграничном с Курской областью районе на территории Украины.

Расчеты 152-мм буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б», действуя в составе разведывательно-ударных контуров, наносят огневое поражение по живой силе и военной технике противника на дальности до 22 км. Целеуказание и корректировка огня артиллерии осуществляются при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.