Москва, 27 марта, 2024, 06:12 — ИА Регнум. Социальный фонд уже назначил 32 пенсии по случаю потери кормильца после теракта в «Крокус Сити Холле» родственникам погибших. Об этом «РИА Новости» сообщил председатель фонда Сергей Чирков.

Иван Шилов ИА Регнум Терракт, Крокус Сити Холл

По словам Чиркова, пенсии назначаются в беззаявительном порядке.

«Мы стараемся проактивно выявлять семьи, в которых есть пострадавшие и погибшие. Сотрудники фонда ведут приём граждан в оперативном штабе и в центре помощи пострадавшим», — сказал Чирков.

На горячую линию по вопросам выплат поступило 270 обращений, а также ещё пять — в единый контакт-центр.

Глава ведомства также добавил, что у 16 погибших есть пенсионные накопления. Согласно правилам, правопреемники за выплатой средств должны обратиться до истечения шести месяцев со дня смерти застрахованного лица.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате кровавого теракта в «Крокус Сити Холле» и пожелал выздоровления раненым.

Обновлённый список пострадавших при теракте включает 121 человека, из них 30 уже выписаны из больниц, уточнили в Департаменте здравоохранения Московской области.

22 марта погибли 139 человек. На месте трагедии погибли 137 человек, ещё двое скончались в больницах. Установлено, что 40 человек погибли от огнестрельных ранений, ещё двое — от сочетания ранений с колото-резаными ранами. Жертвами пожара стали 45 человек. Опознать удалось пока 75 погибших.