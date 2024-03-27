Киев, 27 марта, 2024, 05:32 — ИА Регнум. Западные союзники могли запретить политикам на Украине обсуждать легитимность главы киевского режима Владимира Зеленского по окончании в мае 2024 года срока его полномочий. Об этом написало украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на киевского политолога Андрея Золотарёва.

(сс) Congress of local and regional authorities В кабинке для голосования. Выборы на Украине

«Не исключено, что пришёл сигнал от наших партнёров, что «раскачивать лодку» сейчас нежелательно», — сказал эксперт в разговоре с изданием.

По мнению политолога, это может угрожать политической дестабилизацией в то время, когда президент России Владимир Путин может усилить военное давление на Украину.

При этом снижение активности дискуссий о легитимности Зеленского также, вероятно, связано с политической пассивностью отставного главкома ВСУ Валерия Залужного, который не поддерживал борьбу против действующего украинского лидера.

Политолог уверен, что многих не устраивает статус-кво и нынешняя власть на Украине, также не улучшается ситуация в стране и на фронте. Скорее всего в настоящее время наблюдается лишь временная стабилизация внутриполитической жизни Украины, заключил Золотарёв.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года глава киевского режима утверждал, что украинцы якобы не хотят проведения выборов в стране из-за их «опасности и бессмысленности». По словам Зеленского, он к выборам готов, но общество хочет иного. Проводить сейчас выборы будет «не ко времени», поэтому речь об этом вести не стоит, говорил он.

Западные союзники не требуют переизбирать власть на Украине, поэтому в 2024 году никакие выборы с стране проводиться не будут, объявил 25 ноября 2023 года глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. Ни у кого нет ответов на вопросы, как смогут принять участие в голосовании военные или украинские беженцы за границей, сказал он.

Единоличное решение Владимира Зеленского не проводить президентские выборы на Украине сделает его нелегитимным с 21 мая, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Россия не раз убеждалась в недоговороспособности киевского режима, добавил дипломат.

Отмена президентских выборов в 2024 году на Украине лишит государство всех его западных союзников, это решение нарушает демократические принципы, отметил американский информационный канал Fox News.