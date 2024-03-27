Белград, 27 марта, 2024, 04:23 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич предупредил о том, что в ближайшее время страна столкнётся с угрозой своим национальным интересам. Об этом он заявил на своей странице в соцсети.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Сербский лидер признался, что ему непросто говорить о том, какие новости получены в последние два дня, но то, что они серьёзные, он заверил.

«Они прямо угрожают жизненно важным национальным интересам Сербии. В ближайшие дни я ознакомлю народ Сербии со всеми вызовами, которые нам предстоят. Будет тяжело, как никогда тяжело», — написал Александр Вучич, не уточнив о какой опасности идёт речь.

Как сообщало ИА Регнум, позиция Вучича относительно европейского выбора политического курса республики понятна. Но очевидно, что ЕС сейчас давит на Белград, при этом сам представляет собой придаток НАТО, заявил 24 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что Москва не выступала против евроинтеграции Сербии, когда ЕС развивался как объединение, которое могло экономически усилить входящие в него страны, помогало им эффективнее решать социальные вопросы. В той ситуации Россия заявляла, что не против присоединения стран к Евросоюзу — в отличие от расширения НАТО.

Ситуация с Косово показала несамостоятельность ЕС, его недееспособность и недоговороспособность, отметил Лавров.

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном фестивале молодёжи 6 марта заявил, что отношения России и Сербии, остававшиеся на протяжении веков верными союзниками, носят особый характер.

24 марта было 25-летие трагических событий в Сербии — начала натовской агрессии в Югославии, в результате которой только от бомбардировок погибли 2,5 тысячи мирных жителей. НАТО начали бомбить Сербию под предлогом помощи сепаратистам — косовским албанцам.