Варшава, 27 марта, 2024, 03:49 — ИА Регнум. В Польше неожиданно скончался бригадный генерал, начальник штаба командования союзной операции Althea, возглавляемой ЕС военной миссии в Боснии и Герцеговине Адам Марчак. Об этом сообщило в соцсети Х оперативное командование Вооружённых сил страны.

apral.ru Польский генерал Адам Марчак

Утверждается, что смерть польского офицера наступила 26 марта по естественным причинам, в неслужебное время.

Адам Марчак окончил высшую офицерскую школу механизированных войск. Он на командных должностях участвовал в операциях в Боснии и Афганистане. В 2017 году Марчак руководил 25-й воздушно-кавалерийской бригадой, а затем возглавил Совет по разведке и радиоэлектронной борьбе при Главном командовании ВС Польши.

В середине 2021 году Марчак стал заместителем начальника штаба командования Еврокорпуса в Страсбурге. Спустя какое-то время он занял пост начальника штаба оперативного командования ЕС «Алтея» в бельгийском Монсе, уточнили в польском издании Rzeczpospolita.