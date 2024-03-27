Балтимор, США, 27 марта, 2024, 03:44 — ИА Регнум. В результате обрушения моста в Балтиморе на востоке США по предварительной информации погибли не менее шести человек, работающих в тот момент на конструкции.

(сс ) Fletcher6 Порт Балтимора

На данный момент, по информации СМИ, шестеро человек, пропавших при обрушении моста, официально названы погибшими.

Установлено, что контейнеровоз Dali под сингапурским флагом перед столкновением потерял управление.

Как сообщало ИА Регнум, капитан судна Dali, которое в ночь на 26 марта снесло мост в американском Балтиморе, предположительно, является гражданином Украины, передаёт «Страна. ua».

После столкновения контейнеровоз затонул и загорелся. В момент обрушения на мосту находилось несколько автомобилей и рабочие, которые проводили ремонтные работы. Они числятся пропавшими без вести. Удалось спасти двух человек.

По данным береговой охраны США, грузовое судно «Дали» под флагом Сингапура врезалось в мост 26 марта в 1:27 по местному времени (8:27 мск). В результате обрушения моста в воду могли упасть до 20 человек.

Губернатор Мэриленда Уэс Мур ввёл режим чрезвычайной ситуации. Также он заявил, что инцидент расценивается как чрезвычайное происшествие, а террористический след в аварии отсутствует.

Обрушение моста стало следствием случайного столкновения судна с опорой, заявил позднее президент США Джо Байден. Нет никаких оснований полагать, что речь идёт о преднамеренном акте, добавил он.