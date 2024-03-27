Москва, 27 марта, 2024, 03:19 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Росгвардии с профессиональным праздником. Видеообращение главы государства по случаю Дня войск национальной гвардии 27 марта опубликовали на сайте Кремля.

Rosgvard.ru Росгвардия

«Хочу искренне поблагодарить вас за мужество, верность Родине и славным ратным традициям, за ваш вклад в обеспечение правопорядка, суверенитета и безопасности России. Росгвардия решает значимые, ответственные задачи. Это борьба с преступностью, терроризмом, экстремизмом, охрана и защита важнейших, стратегических, в том числе промышленных, транспортных, инфраструктурных объектов, эффективный контроль в сфере оборота оружия», — отметил Путин.

Особое внимание президента было направлено на росгвардейцев, которые несут службу в новых российских регионах и в районах, которые расположены в непосредственной близости от зоны боевых действий. Путин подчеркнул, что бойцы Росгвардии сражаются бесстрашно, защищая жизнь мирных граждан, уничтожают вражеские диверсионные группы, помогают обеспечивать защиту госграницы и безопасность тыловых частей. Страна всегда будет помнить имена павших в борьбе за Россию героев, добавил президент.

В завершении Владимир Путин пожелал всем причастным к празднику всего самого доброго.

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Как сообщало ИА Регнум, 27 марта глава Росгвардии Виктор Золотов поздравил военных, сотрудников и ветеранов ведомства с Днём войск национальной гвардии. По его словам, очередная годовщина образования войск правопорядка омрачена трагедией 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Золотов заверил, что бойцы федеральной службы будут мстить за любое покушение на Россию и её граждан.

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации была образована 5 апреля 2016 года. Новую силовую структуру создали на основе внутренних войск МВД России, преобразованных в войска национальной гвардии Российской Федерации. В их состав включили переданные из Министерства внутренних дел РФ органы управления и подразделения вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной работы, подразделения специального назначения (СОБР и ОМОН), Центр специального назначения и авиации, а также авиационные подразделения.