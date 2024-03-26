Москва, 27 марта, 2024, 02:57 — ИА Регнум. Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил военных, сотрудников и ветеранов ведомства с Днём войск национальной гвардии, подчеркнув, что бойцы федеральной службы будут мстить за любое покушение на Россию и её граждан.

Иван Шилов ИА Регнум Виктор Золотов

В своём поздравлении Золотов отметил, что войска правопорядка надёжно стоят на страже интересов национальной безопасности, подразделения Росгвардии эффективно противодействуют терроризму и экстремизму, сохраняя высокую степень надёжности охраны государственных объектов и имущества населения.

Виктор Золотов также сказал, что Росгвардия вместе с россиянами скорбит, переживая утраты родственников и близких, погибших на полях сражений спецоперации, ставших жертвами вражеских бомбёжек и кровавых терактов в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонщины, Белгородской, Курской областях.

Глава Росгвардии отметил, что очередная годовщина образования войск правопорядка омрачена трагедией 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Каждый акт агрессии лишь подтверждает звериную сущность противника, нацеливая нас на более активное уничтожение врага. Мы отомстим за всякое покушение на нашу страну и её граждан, и личный состав Росгвардии приложит максимум усилий для приближения нашей Победы», — заверил росгвардеец.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в своём видеообращении поздравил всех причастных с Днём войск национальной гвардии, поблагодарил за мужество и верность Родине.

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По словам главы государства, в основе высокого авторитета Росгвардии — доверие и уважение людей, понимание значимости этой профессии.

Владимир Путин 25 марта поблагодарил силовиков за задержание террористов, совершивших атаку на «Крокус Сити Холл». Он выразил благодарность сотрудникам ФСБ, МВД, Росгвардии и Министерства обороны.