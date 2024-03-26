Москва, 27 марта, 2024, 02:53 — ИА Регнум. Во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» погиб основатель студенческой организации, которая помогла спасти жизни сотням людей. Его фамилия фигурирует в списке жертв, опубликованном на сайте МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум

Известно, что двое подростков Роман и Владислав в день теракта помогли вывести через запасные ходы около сотни посетителей «Крокуса». По словам ребят, 22 марта на смену вышли 105 сотрудников. Все спаслись, но пропал основатель и управляющий их студенческой организацией Андрей Сыропятов. После случившегося подростки обратились к СМИ за помощью в поисках своего руководителя.

Вечером 26 марта МЧС опубликовало обновлённый список с именами жертв теракта, в котором числился Сыропятов.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Следственного комитета России, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта погибли 139 человек. Из них 137 погибли на месте трагедии, ещё двое скончались в больницах. Установлено, что 40 человек погибли от огнестрельных ранений, двое — от сочетания ранений с колото-резаными ранами. Жертвами пожара стали 45 человек.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 26 марта уточнил, что в больницах остаются 92 пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле», из них шестеро детей. По его словам, девять пациентов, среди которых один ребёнок, находятся в крайне тяжёлом состоянии, за их жизни борются врачи. Состояние 22 пациентов, в том числе двоих детей, тяжёлое. Ещё 34 пациента — в состоянии средней степени тяжести. Амбулаторную помощь получили 205 пострадавших, заключил Мурашко.

По делу о теракте задержаны 11 человек. Восемь фигурантов, из которых четверо непосредственных исполнителей, уже арестованы судом.