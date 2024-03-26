Санкт-Петербург, 27 марта, 2024, 02:05 — ИА Регнум. На мужа уже бывшего директора питерской компании «Новая Голландия» Роксаны Шатуновской Николая Конашенка заведено уголовное дело об оправдании терроризма после его высказываний о трагедии в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил канал «78» со ссылкой на источник.

Кадр из видео

Предполагается, что автору скандальных постов за публичное оправдание терроризма может грозить до семи лет заключения.

После осуждения общественности он принёс извинения.

В своих комментариях Конашенок удивлялся, почему атака была совершена на концертный зал, а не на Кремль, а также выразил «пожелание» устроить теракт не на концерте «Пикника», а на концерте, посвящённом фильму «Брат 2».

Как сообщало ИА Регнум, полиция Санкт-Петербурга задержала вечером 25 марта в аэропорту «Пулково» Николая Конашенка, который собирался вылететь в Ереван.

26 марта его арестовали на 14 суток.

Днём ранее генеральный директор АНО «Новая Голландия» Роксана Шатуновская ушла со своего поста после высказываний супруга о теракте.

Депутат Госдумы Виталий Милонов написал в своём Telegram-канале, что обратится в МВД с требованием посадить автора «на соседнюю скамейку с террористическими тварями».