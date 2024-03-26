Вроцлав, Польша, 27 марта, 2024, 01:31 — ИА Регнум. Футболисты сборной Украины попали в финальную часть чемпионата Европы 2024 года в Германии. Украинцам удалось победить команду Исландии в решающем матче раунда плей-офф.

sebezh-resource.ru Футбольный мяч.

Встреча состоялась 26 марта в Польше и завершилась со счетом 2:1. У победителей отличились Виктор Цыганков и Михаил Мудрик. У исландцев мяч забил Альберт Гюдмюндссон.

Сборная Украины сыграет в финальной части Евро в четвертый раз подряд. Её соперниками будут румыны, словаки и бельгийцы.

Как сообщало ИА Регнум, футболисты сборной Грузии впервые примут участие в чемпионате Европы — 2024. Команда обыграла греков в финальном матче плей-офф. Матч состоялся 26 марта в Тбилиси.

На чемпионате Европы по футболу 2024 года будут использовать мяч с встроенным микрочипом, который поможет арбитрам фиксировать игру рукой. В новой технологии используют 12 специальных камер, которые установлены под крышей стадиона. Система отслеживает мяч и учитывает 29 точек тела каждого футболиста.

Чемпионат Европы пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля.