Москва, 27 марта, 2024, 00:58 — ИА Регнум. В российском Минтруде предложили назначить компанию «Работа в России» государственным оператором, который будет вести организованный набор трудовых мигрантов. Об этом 26 марта рассказали в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум Мигранты в России

Как пояснили в министерстве, назначение госоператора — это часть комплекса мер по совершенствованию вопросов регулирования трудовой миграции в России.

Предлагается, что компания «Работа в России» будет заключать соглашения с работодателями, которые ведут организованный набор мигрантов. Также оператору поручат вести реестр таких работодателей и проводить подбор сотрудников адресно, с учётом потребностей на рынке труда.

Как сообщало ИА Регнум, число совершённых мигрантами преступлений увеличилось в 2023 году на 75%. Ситуация в этой сфере требует анализа, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Вопрос борьбы с преступлениями незаконных и трудовых мигрантов не теряет актуальности, подчеркнул Краснов и поручил прокурорам проанализировать ситуацию в регионах.