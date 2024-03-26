Москва, 27 марта, 2024, 00:32 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в своём видеообращении поздравил всех причастных с Днём войск национальной гвардии, поблагодарил за мужество и верность Родине.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По словам главы государства, в основе высокого авторитета Росгвардии — доверие и уважение людей, понимание значимости этой профессии.

«Росгвардия решает значимые, ответственные задачи. Это борьба с преступностью, терроризмом, экстремизмом, охрана и защита важнейших, стратегических, в том числе промышленных, транспортных, инфраструктурных объектов, эффективный контроль в сфере оборота оружия», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что росгвардейцы в тесном контакте с другими правоохранителями и спецслужбами обеспечивают безопасность в ходе избирательных кампаний, чётко и слаженно действуют при проведении крупнейших мероприятий и форумов.

Президент также особо отметил тех, кто несёт службу в Донбассе и Новороссии, в районах, расположенных в непосредственной близости от зоны боевых действий.

«Вы сражаетесь бесстрашно, рискуя собой, проводите смелые, дерзкие операции, уничтожаете вражеские диверсионные группы, помогаете обеспечивать прикрытие государственной границы, надёжную работу армейских коммуникаций и безопасность тыла наших частей и подразделений», — отметил Владимир Путин, добавив, что страна всегда будет помнить героев, павших в праведной борьбе за Россию.

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Как сообщало ИА Регнум, депутат Госдумы Александр Хинштейн обратил внимание на действия сотрудников СОБР Росгвардии в здании «Крокус Сити Холла» после теракта. Он пояснил, что военные покинули объект из-за сильного задымления и невозможности находиться там дальше. Но перед этим «спецназ полностью «отработал» подземный паркинг, первый этаж и часть второго этажа.

Владимир Путин 25 марта поблагодарил силовиков за задержание террористов, совершивших атаку на «Крокус Сити Холл». Он выразил благодарность сотрудникам ФСБ, МВД, Росгвардии и Министерства обороны.